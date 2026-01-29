巨人・マルティネス＝昨年9月、東京ドーム巨人は29日、キューバ出身で最多セーブに3度輝いた抑えのマルティネスと、パナマ出身の救援投手、バルドナードが、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場に向け、2月のキャンプに参加しないと発表した。