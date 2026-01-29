もう顔が…鬼婆の形相ですよ…これまではお義父さんが盾になってくれていましたが、きっとこれが本性だったのでしょう…ただの憂さ晴らしではなさそうですよね？果たしてお義母さんの目的は!?【まんが】嫁いびりが止まらない(ウーマンエキサイト編集部)