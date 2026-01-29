第51回衆議院選挙が27日、公示されました。国民民主党の玉木代表は、東京・JR新橋駅前で「政局や選挙最優先の古い政治ではなく、政策本位、国民生活最優先、経済最優先の新しい政治に変えていかなければなりません」などと訴えました。演説の内容を全文でお伝えします。※原則、発言内容をそのまま掲載しています。個別の候補者の名前は伏字「＊＊＊」にしています。国民民主党・玉木代表の第一声皆さんおはようございます。いよい