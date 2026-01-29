29日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝153円台前半で取引された。午後5時現在は前日比69銭円安ドル高の1ドル＝153円32〜33銭。ユーロは55銭円安ユーロ高の1ユーロ＝183円58〜62銭。ベセント米財務長官が28日の米メディアのインタビューで、為替介入をしているかどうかを問われ「絶対にない」と否定。「強いドル政策を堅持している」とも発言したことで日米協調の為替介入への警戒感が後退し、ドルを買う動きが優勢とな