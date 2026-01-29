【台北＝園田将嗣】台湾紙・自由時報は２９日、台湾の軍事施設などの情報を中国側に提供したとして国家安全法違反の罪に問われた、台湾軍の退役軍人で親中派政党「復康聯盟党」主席の屈宏義被告について、最高裁が上告を棄却したと報じた。懲役１０年とした昨年６月の高裁判決が確定する。報道によると、屈被告は退役後、中国人民解放軍の情報機関から資金提供と指示を受け、他の退役軍人６人に台湾軍高官の名簿収集や軍事施設