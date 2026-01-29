茶色い土の斜面が広い範囲でえぐり取られたようになり、多くの住宅が今にも滑り落ちそうな状況です。1月25日にイタリア南部のシチリア島で大規模な地滑りが発生し、約4kmにわたって斜面が崩れました。地中海最大の島、シチリア島は美しい景色を誇る世界的に人気の観光スポット。マフィアの歴史を描いた名作映画「ゴッドファーザー」の舞台としても知られています。イタリア南部は1月19日から、サイクロンによる激しい雨と強風に見