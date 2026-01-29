愛知県の豊橋市など東三河の5つの市に水を供給する豊川用水の水源「宇連ダム」。しかし、平年60％を超える貯水率は6.8％に…。 【写真を見る】突然決まった臨時休館… 愛知･豊川用水の“節水強化”で入浴施設にも影響が ｢早く再開できたらいいなと｣ 営業再開のめど立たず 豊川用水全体の貯水率も19.6％まで落ち込み、28日から節水を水道用水で17％、農業用水と工業用水で30％に引き上げたほか、愛知県も21年ぶりに渇水対策本部を