きょう午後2時20分ごろ、東京・杉並区阿佐谷北で「家の裏が燃えている。延焼している」と119番通報がありました。東京消防庁などによりますと、ポンプ車など40台が出動し、火はおよそ3時間後にほぼ消し止められましたが、火元となった住宅を含む9棟に延焼し、あわせておよそ200平方メートルが焼けました。この火事で、けが人や逃げ遅れた人はいないということです。現場はJR阿佐ヶ谷駅から北に450メートルの住宅密集地です。