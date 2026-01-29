レースクイーンでモデルの片瀬亜乃（40）が29日、X（旧ツイッター）を更新。アニソンダンスチームのけいたんとの結婚を報告した。片瀬は「REAL AKIBA BOYZのけいたんさんと昨年9月に結婚いたしました」と結婚を報告し、けいたんとのツーショットを投稿した。続けて「父からの教えが悲しいときは踊るんだよと言われ続けていたのですが常に踊ってる人とのご縁に恵まれました。今後も楽しく舞っていきます!」と宣言した。この投稿に