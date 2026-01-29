秋田内陸縦貫鉄道は、秋田内陸線の30日の運行計画を発表しました。鷹巣－阿仁合間は除雪作業のため一部列車を運休します。運休するのは、阿仁合9:45発、鷹巣10：57発の列車です。一方、阿仁合－角館間は除雪用車両の故障のため、終日運休となっています。阿仁合－角館間は先週の22日ごろから運休が続いています。運転再開の見通しはたっていないということです。運休区間の代行輸送はありません。