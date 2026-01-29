複数人が「せーの」で音を鳴らすバンドという共同体は、時にメンバーの離脱など、さまざまな理由をもってその在り方が変化することもある。そして残されたメンバーは、いくつもの選択肢のなかから、新しい活動形態を選択し、バンドを続けていくこともある。 （関連：