1月29日、リーグとして初開催となる「Bリーグドラフト2026」が都内で行われ、広島ドラゴンフライズが松野遥弥（専修大学）を1巡目6位で指名した。 愛知県出身で現在22歳の松野は190センチ83キロのポイントガード兼シューティングガード。地元愛知県の桜丘高校時代は、富永啓生（現ネブラスカ大学）卒業後にエースを継ぐ存在として活躍し、その後専修大学へ進学した。2年次には三遠ネオ