■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０１月２９日１５３円３２～３３銭（△０．６９） ０１月２８日１５２円６３～６５銭（▼２．０８） ０１月２７日１５４円７１～７３銭（△０．４７） ０１月２６日１５４円２４～２７銭（▼４．１３） ０１月２３日１５８円３７&#