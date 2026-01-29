日銀が２９日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５３円３２～３３銭と前営業日比６９銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８３円５８～６２銭と同５５銭のユーロ高・円安だった。対ドルでは１ユーロ＝１．１９７３～７５ドルと同０．００１８ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS