東京証券取引所が２９日に発表した１月第３週（１月１９～２３日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が１９２１億６１４２万円と３週連続の買い越しとなった。前週は７８０４億２２６４万円の買い越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は７４９７億円の売り越し。現物・先物の合計では５５７５億円と３週ぶりに売り越した。前週は８６７０億円の買い越しだっ