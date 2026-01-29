西武鉄道は、「タッチ決済」に対応したクレジットカードや、同カードが設定されたスマートフォン（スマホ）などを活用した乗車サービス（以下「タッチ決済乗車」）が利用可能な駅を3月25日初電車から拡大する。同日から関東の鉄道事業者11社局の鉄道事業者間を相互に乗り継いで利用できるサービスも始まり、広範囲でタッチ決済による乗車が可能になる。●タッチ決済乗車（クレカ乗車）とデジタル企画乗車券の両方に対応実証実