【その他の画像・動画等を元記事で観る】 羊文学が2025年に開催した日本武道館公演を収録したライブフィルム『Hitsujibungaku Asia Tour “いま、ここ (Right now right here.)” at 日本武道館』（劇場版5.1ch）が、全国47都道府県の映画館にて、3月29日に一斉上映されることが決定した。 ■劇場空間をライブハウスへと変える、あらたなライブフィルムが誕生 全国上映に先駆け、3月25日には新宿バルト9にて、ファンクラブ「月