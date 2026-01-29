日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月29日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万832枚だった。 ◯2026年3月限（特別清算日：3月13日） 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券 10832( 10832) ABNクリアリン証券 10542( 10542) バークレイズ証券6441(6441) JP