日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月29日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の3万5665枚だった。 ◯2026年3月限（特別清算日：3月13日） 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券 35665( 33837) ABNクリアリン証券 32063( 31201) バークレイズ証券 17218( 17218) J