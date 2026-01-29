卓球の2026年シーズンは、各地でWTTシリーズが開催されており、活気を見せている。2月には「WTTスターコンテンダー・チェンナイ」が予定されており、日本選手の活躍にも期待が高まっている。そんな中、WTT公式サイトは29日付の記事で、日本の注目選手を特集。好調を維持するカットマンを優勝候補に据え、他の日本選手との争いにも注目が集まっている。 ■全日本でも存在感放った28歳 WTT公式サイトが特