2026年1月26日、中国のポータルサイト・捜狐に「日本のファンと欧米のファンが衝突？『呪術廻戦』第3期が議論を呼ぶ」とする記事が掲載された。記事は、「『呪術廻戦』第3期『死滅回游 前編』は放送開始以来、常に高い注目を集めている。緊張感あふれる展開と制作会社MAPPAらしい安定した作画により、視聴者は連日盛り上がりを見せている。しかし第4話の放送後、日本と欧米圏のファンの評価が予想外にも二極化した。ネット上の情報