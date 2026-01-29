中国国際貿易促進委員会は1月28日、「第15次五カ年計画（2026〜2030年）」における外資系企業向け支援をテーマにした対面形式の座談会を開催しました。座談会には多くの多国籍企業の責任者が出席し、参加した企業の多くが、引き続き中国市場への見通しを楽観視しており、今後も中国での投資を拡大していく考えを示しました。出席者の多くは、中国が人工知能（AI）やバイオメディカルなどの分野で急速な発展を遂げ、世界から注目を