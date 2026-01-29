サッポロビールは、数量限定商品「サッポロ サクラビール」を2026年1月27日に発売。香ばしいコク、すっきりのどごし1912年に九州で創業した帝国麦酒が、翌13年に竣工した九州初のビール工場で製造を始め、アジア各地にも輸出されるなど世界で親しまれた「サクラビール」。サッポロビールの醸造技術者が当時の文献を読み込み、現代のユーザーの嗜好に合わせてアレンジしたという。香ばしいコクと、すっきりとしたのどごしを両立させ