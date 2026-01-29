俳優の久保史緒里が、杉咲花が主演を務める日本テレビ系1月期水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（毎週水曜後10：00）に出演することが29日、発表された。久保は、2025年11月に乃木坂46を卒業後、初のドラマ出演となり、民放GP帯ドラマ初出演となる。【場面写真】元カップルを演じる杉咲花＆柳俊太郎本作は、主演・杉咲と監督／脚本・今泉力哉氏のタッグで送る“考えすぎてしまう人”のためのラブストーリー。主人公