ボートレース平和島の「JESCOカップ・平和島劇場開設16周年記念」が29日に開幕した。安河内鈴之介（22＝福岡）が最高の滑り出しを決めた。初日2Rで3コースから豪快に捲り切り。続く9Rはインから強烈に伸び返して逃げ切って連勝発進。「伸びがいいですね。行き足は悪くないけどモサッとしている。ターン回りも良さそうだったけど、回転が足りていなかった。合えばターン回りも来ると思う」と伸び中心に手応えも上々だ。師匠