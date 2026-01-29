テレビアニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』第18話「ダイダラボッチ」のあらすじ＆先行場面カットが公開された。作中に登場するダイダラボッチ役は杉田智和が担当する。【画像】不気味すぎる！杉田智和が演じるダイダラボッチ公開された場面カット2月4日放送の第18話は、建設中のビルの陰でしおれる花を見つけた美樹は、ビルに向かって「どっか行きなさいよ」と悪態をつく。すると翌日、ビルは道路の反対側に移動していた。だが美樹