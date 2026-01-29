ボートレース尼崎の「まくってちょ〜うだい」は初日を終えた。今節の「捲り1着数ランキング（昨年1年間）」上位は藤山が断トツで58回、2位が佐藤大の39回、3位に笠置の37回と続く。“令和の捲り王”藤山翔大（34＝大阪）はリング交換を施して臨み、初日1Rはチルト05の4カド捲り勝利で今節の“まくり賞”第1号。10Rは差して2着だった。「周りと比べたら出ているけど、もっと上を求めます。エンジン（の整備）は終わったので