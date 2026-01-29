キネマ旬報社は29日、2025年に公開された映画の中から評論家らの投票で選んだ1位と個人賞を発表した。日本映画1位は三宅唱監督の「旅と日々」、外国映画1位はポール・トーマス・アンダーソン監督の「ワン・バトル・アフター・アナザー」が選ばれた。2〜10位は2月5日発売のキネマ旬報増刊号に掲載される。他の主な賞は次の通り。（敬称略）日本映画監督賞＝李相日（「国宝」）▽外国映画監督賞＝ポール・トーマス・アンダーソ