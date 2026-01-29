北海道せたな町鵜泊漁港、札幌29日午後1時半ごろ、北海道せたな町の鵜泊漁港を早朝に出港した4人乗り漁船と連絡が取れなくなったと乗組員の家族から118番があった。函館海上保安部によると、漁船の船名が書かれた木片などが漁港付近に漂着しており、4人が遭難したとみて巡視船2隻などで捜索している。海保によると、漁船はひやま漁協瀬棚支所所属の「第28八重丸」（4.9トン）で、乗っていたのはいずれもせたな町在住の沢谷克宏