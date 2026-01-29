住宅やビルが立ち並ぶ一角から上がる、白い煙。屋根が崩れ落ち、骨組みがむき出しになっています。29日午後、東京・杉並区のJR阿佐ヶ谷駅付近で火事が発生。現場は駅から約500メートル離れた住宅街です。午後2時過ぎ、建物が燃えていると通報がありました。警視庁などによりますと、2階建ての住宅から出火したとみられ、周辺の複数の住宅に燃え広がっているということです。東京消防庁のポンプ車など38台が出動し、午後5時現在も消