29日午後2時過ぎの東京・立川市では雪が降り出し、自転車に乗る人はフードをかぶり雪対策。傘をさしながら歩く人の様子も見られました。警報級の大雪をもたらす可能性がある強烈な寒気が、再び列島を襲来しています。帰宅時間帯には東京23区でも1cmの雪が降る可能性があり、注意が呼びかけられています。兵庫・香美町では29日朝、大粒の雪が降り始めていました。黒いアスファルトが見えていた道路にも次第に雪が積もりだし、路面状