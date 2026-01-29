フリーアナウンサーの石井亮次（48）が29日、ピン芸人日本一決定戦「R−1グランプリ」の準決勝に進出した。大阪、東京で行われた準々決勝の結果がR−1グランプリ公式Xで発表された。初挑戦で準決勝進出の快挙を達成した。今回は大会史上最多となる6171人がエントリー。初挑戦の石井アナは昨年11月に1回戦、1月に2回戦を突破した。28日の準々決勝では生放送のハプニングなどを4分間のネタに盛り込み、会場を爆笑させた。人生の節目