宮根誠司、『ミヤネ屋』を自主降板ーー。1月28日、『女性セブンプラス』で、人気情報番組をめぐる衝撃のニュースが報じられた。「20年にわたり放送されてきた『情報ライブ ミヤネ屋』（日本テレビ系）ですが、司会の宮根さんから先日、『ミヤネ屋を終えたい』という申し出があったと報じられています。担当者による慰留もむなしく、“やめる決意” は固かったとのこと。これによって10月期の改編で番組も終了する見込みです」