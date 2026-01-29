『CanCam』4月号(2月20日発売)より、アイドルグループ・SixTONESの新連載がスタートすることが29日、発表された。SixTONES1月22日にデビュー6周年を迎え、表紙を飾る『CanCam』3月号特別版が大好評発売中のSixTONES。船上での撮り下ろしを含む10ページの特集や“わいわい自撮り”ピンナップ付録が反響を呼んでいる。そしてこのたび、2月20日発売の『CanCam』4月号より、SixTONESの新連載が1年間限定でスタートすることが明らかに。