最先端テクノロジーを搭載した自動車、未来の移動手段がお披露目される「ジャパンモビリティショー札幌2026」が1月23日から3日間、北海道・札幌の大和ハウスプレミストドームで開催された。トヨタ、ホンダ、日産、ポルシェ、ランボルギーニ、ルノーなど国内外の22ブランドが出展。コンセプトカーや最新型市販車が展示されるとともに、一般企業や大学、高等専門学校で研究開発された最新技術を紹介。期間中にのべ7万6,667人が会場を