Googleは、東京・虎ノ門ヒルズ ステーションタワーにて2026年1月29日（木）から31日（土）まで開催されるクリエイティブフェスティバル「TOKYO PROTOTYPE」に出展しています。 同イベントの展示では、Googleのハードウェア デザイン哲学である「エモーショナル デザイン」をテーマに、Google Pixelの制作プロセスやプロトタイプが紹介されています。 展示ブースでは、普段は目にすることのできないハードウェアの初期の