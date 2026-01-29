Amazonでは、2月2日（月）23時59分まで「Amazon スマイルSALE」を開催中。あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されるうえに、期間限定の「ポイントアップキャンペーン」も実施しています。 ‎スマートフォン・パソコン周辺機器など、幅広いガジェットで人気のユーグリーン・ジャパンが販売する「UGREEN MagFlow マグネット式モバイルバッテリー 10000mAh」は、29%オフの6,825円（税込）で販売中です。