【モデルプレス＝2026/01/29】2025年11月に乃木坂46を卒業した久保史緒里が、杉咲花主演の日本テレビ系2026年1月期ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（毎週水曜よる10時〜）に出演することが決定した。グループ卒業後初のドラマ出演となり、民放GP帯ドラマには初出演となる。【写真】“乃木坂46卒業後初”ドラマ決定メンバー「大人の雰囲気」話題のシースルードレス姿◆久保史緒里、乃木坂46卒業後初のドラマ出演決定乃木坂46