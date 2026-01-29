年を重ねるにつれて、これまで当たり前にこなせていたことが思うようにできなくなる場面は、誰にでも増えていきます。避けられない変化とはいえ、当事者にとっては自分の衰えを受け入れなければならない、つらい現実でもあるでしょう。そんなとき、家族はどのように寄り添えばよいのでしょうか。今回は、筆者の友人が体験した出来事をお伝えします。 ヒヤリとした帰省時のドライブ