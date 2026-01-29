蒸しだから味わえる濃厚な海の旨み牡蠣の新スタイル定食「カキフタ」 愛知県知多半島・美浜町にある海辺のグルメスポット『牡蠣小屋 ウッドデザインパーク野間』が1月26日(月)から新たな名物メニュー「カキフタ」の提供をスタート！ 「カキフタ」は牡蠣小屋の定番「焼き」ではなく「蒸し」にフォーカスした新感覚の定食です。 むき身の牡蠣を、昆布を敷いたせいろでじっくりと蒸し上げ、料理酒の香りを