第９９回「キネマ旬報ベスト・テン」が２９日、発表され、主演女優賞に韓国出身のシム・ウンギョンが選ばれた。９３年度「月はどっちに出ている」（崔洋一監督）のルビー・モレノ以来の外国出身者の同賞受賞となった。受賞作は「旅と日々」（三宅唱監督）で、同作は日本映画ベスト・テン第１位にも選ばれた。ウンギョンは「素晴らしい賞をいただきありがとうございます。この作品と奇跡的に出会えただけでも幸せなのに、受賞ま