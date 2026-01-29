第９９回「キネマ旬報ベスト・テン」が２９日、発表され、個人賞で主演男優賞に吉沢亮、主演女優賞にシム・ウンギョンが選ばれた。吉沢は「国宝」などで。ウンギョンは「旅と日々」で受賞した。「国宝」からは李相日氏が日本映画監督賞と読者選出日本映画監督賞を。奥寺佐渡子氏が日本映画脚本賞を受賞した。日本映画ベスト・テン第１位には「旅と日々」（三宅唱監督）、外国映画ベスト・テン第１位には「ワン・バトル・アフ