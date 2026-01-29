静岡･伊東市の観光みかん園で、2月1日から始まる「甘夏みかん狩り」を前に、29日、地元の子どもたちが一足早くみかん狩りを楽しみました。伊東市宇佐美の農園ではソフトボールほどの大きさに育った「甘夏みかん」が色づき始めています。2月1日のオープンを前に、29日は地元保育園の園児たちが招待され、自分たちの手よりも大きい甘夏みかんをとり、甘酸っぱい早春の味覚を味わっていました。（園児）「絞ってジュ}