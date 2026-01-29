１月３１日の東京５Ｒ・３歳新馬（芝１８００メートル）に出走するダイヤモンドパレス（牝３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父サトノダイヤモンド）が、いよいよデビュー戦を迎える。半兄に種牡馬としてジャンタルマンタルを送り出したパレスマリスや、２３年の天皇賞・春・Ｇ１を勝ったジャスティンパレスがいる注目の良血馬だ。新馬戦の投票ラッシュで２度の抽選除外となったが、手塚久調教師は「その分本数は乗り込めた」と前向きに