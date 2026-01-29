巨人のトレイ・キャベッジ外野手が２９日、米国から来日。長旅を終え、約３か月ぶりに日本の空気を吸うと、「コンニチハ。長いフライトでしたが、また日本に戻って来られてうれしいです」。Ｇ党が見慣れた笑顔で入国を喜んだ。来日１年目の昨季は、１２３試合に出場し、打率２割６分７厘でともにチーム最多の１７本塁打、５１打点。開幕戦では球団の外国人では初めてとなる１号２ランを含む３長打を放った。しかし６月には月間