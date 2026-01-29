史上初のＢリーグドラフト会議が２９日に都内で開催された。Ｂ２ベルテックス静岡に強化指定選手でプレーしている神奈川大４年生のＰＧ山本愛哉（２１）＝飛龍高出＝は、指名されなかった。歴史的な第１回ドラフトには１０８人の選手が志望届を提出したが、３巡目までに指名されたのは、わずか１１人。２３チームが今回のドラフトに参加したが、１３チームが一人も指名しないまま終了した。