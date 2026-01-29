自動車各社が去年1年間の世界での販売台数を発表しました。トヨタ自動車は過去最高を更新です。トヨタ自動車の去年の世界での販売台数はおよそ1054万台で、前の年から3.7％増えて、過去最高を更新しました。北米でのハイブリッド車や国内での新型車の売れ行きが好調だったということです。ダイハツ工業と日野自動車を含むグループ全体でも過去最高となり、世界トップとなっています。また、スズキは、インドやアフリカが好調で、お