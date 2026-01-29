日本相撲協会は２９日、レトルト食品の「甘口国技館カレー」を東京・墨田区内の各小学校に計１２０００個（３０個入り４００ケース）を贈呈すると発表した。地域貢献活動の一環。昨年末に設立１００周年を迎えた同協会は「国技館は地域の皆様に支えられながら大相撲の歴史を歩んでまいりました。これからの１００年も墨田区皆さまと共に大相撲を発展させたい想いから、次の時代を担う墨田区の小学生の皆様へ、『甘口国技館カレ