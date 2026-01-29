「デイリースポーツ杯」（２９日、徳山）大山千広（２９）＝福岡・１１６期・Ｂ２＝が産休から復帰後初となる優勝戦進出を決めた。準優勝戦に進出した大山は１２Ｒの３号艇。３コースからコンマ０９のトップＳを決めると、１周１Ｍを差して２番手争いを制した。「風の分、乗りにくさはあったけど、足はいいですよ。回ってからの足が特にしっかりしていていい。上位だと思う」と仕上がりの良さを結果にしっかりと結び付けた。