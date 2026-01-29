G大阪は29日、吹田市内で公開練習を行った。特別大会「百年構想リーグ」開幕・C大阪戦（2月7日、ヨドコウ）まで残り9日。強度の高いゲーム形式を中心に、コンディション向上に努めた。前日28日に新主将に任命されたDF中谷進之介（29）は「選ばれた人しかできない。しっかりとやりたい。G大阪の歴代主将はレジェンド級の選手がいっぱいいる。凄く責任感はある」と前任者のFW宇佐美貴史（33）から引き継ぐ主将マークの重さを改め